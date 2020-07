Bonne nouvelle, Tencent vient de sortir une nouvelle mise à jour de l’indémodable PUBGM en version 0.19.0. Celle-ci apporte son lot de nouveautés, notamment la nouvelle carte Livik. N’oubliez pas de télécharger la carte pour en profiter.

Voici toutes les nouveautés de la version 0.19.0 :

Le jeu mobile le plus téléchargé au monde

L’expérience Battle Royale la plus originale

Mises à jour du mode Classique

Nouvelle carte exclusive : LIVIK

1) Carte exclusive et originale offrant une expérience épique en terrain nordique !

2) 52 joueurs s’affrontent sur une carte de 2 x 2 km pour une expérience plus intense !

3) Devenez le grand gagnant en seulement 15 minutes !

4) Adaptez vos stratégies en fonction du terrain et vivez la compétition !

5) P90 et Mk12 en exclusivité sur la carte pour des combats plus nerveux !

6) Vivez le grand frisson de la conduite tout-terrain avec un véhicule exclusif : le Monster truck !

7) LIVIK est une carte du mode Classique qui augmente votre score de saison Classique.

LIVIK est encore en version bêta, nous continuerons donc à l’améliorer pour une meilleure expérience visuelle et de jeu.

Mises à jour des caractéristiques du système

Plateforme de formation d’équipe

Toute nouvelle fonctionnalité qui permet aux joueurs de trouver rapidement des coéquipiers adéquats. Le recrutement vocal a également été prévu en fonction de l’exigence de voix.

1) Informations détaillées : affichage du ratio É/M/S du joueur, du Top 10 %, du style tactique, ainsi que des informations sur le recrutement comme la stratégie et les objectifs de l’équipe.

2) Trouvez l’équipe adéquate : les joueurs inactifs peuvent visualiser les équipes qui recrutent en fonction du mode, de la langue, etc. Permet une intégration rapide, un filtrage précis et un rafraîchissement manuel.

3) Recrutez des coéquipiers adéquats : recrutement qui prend en charge des exigences précises. Les joueurs se concentrent sur la page d’information de leur équipe lorsqu’ils créent ou rejoignent des équipes. Permet de visualiser et d’inviter les joueurs inactifs dans le salon.

4) Recrutement vocal : les équipes de recrutement vocal ne sont visibles que par les joueurs qui ont choisi le recrutement vocal. Après avoir envoyé un recrutement vocal, le destinataire est invité à discuter en temps réel avec l’hôte. Si les deux joueurs sont satisfaits, ils deviennent coéquipiers. De même, si un joueur sélectionne le recrutement vocal, il doit s’entretenir en temps réel avec le chef avant de rejoindre une équipe.

Mises à jour du Coin de paradis

1. Nouvelles scènes Arcade et Gâchette rapide

1) Ajout d’une nouvelle tranchée sur le stand de tir pour empêcher d’autres joueurs ou véhicules de bloquer les cibles.

2) Ajout de nouvelles caractéristiques et scènes : ajout d’un lanceur, d’une montgolfière et d’une zone de barrière à côté du stand de tir afin que les joueurs de Gâchette rapide puissent choisir librement ce qu’ils veulent utiliser.

2. Nouvelles armes spécifiques à Gâchette rapide

Ajout d’armes spécifiques à Gâchette rapide. Pour un fusil d’assaut Gâchette rapide, les deux joueurs obtiennent le même fusil d’assaut (choisi au hasard), qui est la seule arme pouvant être utilisée pour infliger des dégâts pendant la Gâchette rapide.

Mises à jour du gameplay TDM – À venir

1. Nouveau TDM : Maître d’armes en équipe

Match en 4v4 où les armes de départ sont les mêmes et changent à chaque élimination. Le vainqueur est la première équipe à utiliser l’arme finale, la Poêle, pour vaincre les adversaires, ou l’équipe ayant le plus haut score à l’issue du temps imparti. Profitez d’affrontements passionnants !

2. Nouveau TDM : Bibliothèque

1) Attaquez et défendez dans la toute première carte d’intérieur, avec une disposition symétrique et trois itinéraires d’assaut : à gauche, à droite et au centre.

2) Prenez position sur des plates-formes, dans les entrées de porte ou derrière des étagères, selon votre arme. Cela offre aux joueurs ayant des armes faibles une chance de se battre.

3. Nouvel accessoire : Canon allongé

Ce nouvel accessoire pour canon peut être équipé sur la grande majorité des fusils sniper, des carabines et des PM. Elle augmente la portée effective de l’arme à feu et diminue la réduction de dégâts des balles en raison de la distance.

PUBGM est disponible gratuitement sur l’App Store.