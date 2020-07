Ce matin, Nikkei a publié son dernier rapport sur les prochains iPhone 12, confirmant une grande partie les précédentes rumeurs.

Nikkei indique que la gamme iPhone 12 comprendra quatre nouveaux modèles. D’ajouter que pour la première fois chacun d’eux sera équipé d’un écran OLED. Apple aurait donc fait le choix d’abandonner les écrans LCD. Il confirme également le manque d’accessoires dans la boîte de l’iPhone.

Quelques semaines plus tôt, l’analyste Ming-Chi Kuo annonçait qu’Apple cesserait d’inclure les écouteurs et l’adaptateur secteur avec l’iPhone 12. Cette rumeur a provoqué beaucoup de controverse parmi les utilisateurs. Nikkei dit qu’Apple a décidé de ne plus inclure ces deux accessoires pour réduire les coûts. Cette décision aurait été motivée par le fait que la plupart des utilisateurs ont déjà ce qu’il faut en accessoires.

Quant à l’écran, la gamme iPhone 12 présentera de nouvelles tailles d’écran. Pour l’heure, on sait qu’il y aura un modèle 5,4″, deux modèles 6,1″ et une nouvelle version de 6,7″. La conception globale de l’appareil sera très similaire à celle de l’iPad Pro.

Nikkei dit qu’Apple s’appuiera principalement sur Samsung pour la fourniture des dalles OLED. Apple a essayé d’ajouter BOE à la chaîne d’approvisionnement, pour accroître la concurrence entre ses fournisseurs, mais la société ne semble pas être en mesure de passer tous les contrôles de qualité rigoureux d’Apple. Bien que BOE ne fournisse pas initialement les écrans d’iPhone 12, il est possible qu’il rejoigne la chaîne d’approvisionnement plus tard.

Apple devrait officiellement annoncer la nouvelle gamme iPhone 12 lors d’un événement virtuel en septembre. De nombreux analystes ont cependant signalé des retards de production en raison de la pandémie de COVID-19, mais il semble qu’Apple ait réussi à rattraper un temps précieux pour être prête pour septembre.