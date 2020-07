Nous avons souvent entendu la fameuse phrase « Les Mac sont immunisés aux virus », ce qui n’est pas réellement le cas.

Mais pourquoi donc devriez-vous vous protéger sous Mac ?

Parce qu’aucun système n’est infaillible et les pirates ont toujours une longueur d’avance pour trouver des failles et les exploiter à des fins criminelles !

Apple gagne des parts de marché et les pirates s’y intéressent de plus en plus !

Le nombre de malware et adware a explosé sur les 5 dernières années (plus de 5.000 variantes détectées sur Mac en 2019 et 2020 s’annonce également similaire)

Le dernier ransomware EVILQUEST découvert en Juin 2020 est très néfaste et peut vraiment verrouiller votre Mac et les données qui s’y trouvent !

La protection d’Apple est bonne mais insuffisante, il faut rajouter une couche supplémentaire tel qu’un antivirus ou un pare-feu sortant, qui assure des mises à jour plus fréquentes face aux menaces

Avoir un antivirus sur son Mac, c’est comme avoir une assurance en cas de problème !

Intego est un éditeur de logiciels de sécurité spécialisé pour macOS depuis plus de 25 ans. Ces logiciels sont conçus par des experts (en France ;-), avec toutes les technologies Apple et sont optimisés pour macOS de telle s sorte qu’ils soient stables, performants et ne ralentissent pas votre Mac. A l’heure d’aujourd’hui, plus de 2 millions de Mac sont protégés dans le monde grâce à Intego.

Leur solution, le Mac Premium Bundle X9. Le bundle contient 5 applications :

VirusBarrier

Ce premier logiciel est largement reconnu comme étant le « Meilleur Antivirus pour Mac ». Il permet de scanner en temps réel et à la demande, permettant de bloquer l’exécution des applications suspectes mais aussi de nettoyer une machine déjà infectée. Le VirusBarrier obtient un taux de 100% sur la détection des Malware Mac et Windows dans le dernier test AV-test. VirusBarrier peut même scanner les dossiers publics de vos appareils iOS (iPhone, iPad) à la recherche de malware. De plus, ce logiciel détecte les menaces plus rapidement que Apple XProtect et de manière plus exhaustive.

NetBarrier

Ce logiciel est un pare-feu bidirectionnel : il analyse des connexions entrantes et sortantes (anti-spyware), assez pratique pour savoir si une personne, ou une application en tache de fond, surveille son Mac ! surtout sur une borne Wi-Fi public (comme les hôtels, cafés, restaurants…) où le piratage est plus facile. Il existe différents modes (Travail, Domicile, Public) pour définir un réglage approprié en fonction de l’endroit où vous vous connectez. Un des autres points à noter sur ce logiciel, l’interface est simple et les réglages sont intuitifs !

ContentBarrier

Ce logiciel est un contrôle parental sur Mac, un outil destiné à protéger vos enfants lorsqu’ils sont en ligne. Vous pouvez définir sur quels types de sites ils ont droit d’accéder et les catégories de ceux pour lesquels ils n’y ont pas le droit (sexe, violence, réseaux sociaux etc…).

Personal Backup

Ce logiciel de Sauvegarde permet une sauvegarde intelligente et une synchronisation des fichiers impeccable et sans perte de données. Ceux sont les points forts de cette application, qui assure une souplesse et une flexibilité des types de fichiers, dossiers ou volumes que vous souhaitez sauvegardez sur les supports de vos choix (disque externe, clé USB, disque réseau etc.). C’est aussi un complément idéal de Time Machine 😉

Washing Machine

Pour clôturer ce bundle, Washing Machine est un autre logiciel permettant de nettoyer et d’accélérer votre mac. Il supprime les fichiers en double et inutiles (cache, historique, langues, corbeille, téléchargements…), il aide également à la réorganisation des fichiers sur son bureau.

