Parmi les nouvelles fonctions de l’app Dictaphone sur iOS 14, l’une d’elles vous permet d’améliorer la qualité audio de vos enregistrements.

Les mémos vocaux vous permettent d’enregistrer des notes audio sur iPhone, iPad et Mac, avec synchronisation iCloud entre tous les appareils.

La fonction Enhance Recording a été ajoutée à l’application Dictaphone sur iPhone, iPad et Mac sous iOS 14, iPadOS 14 et macOS Big Sur. Cette fonction est décrite comme suit par Apple :

« La toute nouvelle fonction Enhance Recording vous permet d’améliorer la qualité sonore de vos enregistrements d’une seule touche. »

La nouvelle fonction d’enregistrement avancée réduit ainsi le bruit de fond et l’écho des enregistrements en un seul geste.

Voici comment améliorer la qualité des mémos vocaux sur iOS 14 (voir photo):

Ouvrez l’application Dictaphone sur iPhone ou iPad

Enregistrez un nouveau mémo ou choisissez l’un des enregistrements précédemment enregistrés

Cliquez sur les trois points en bas à gauche de l’inscription et sélectionnez Modifier l’inscription

Appuyez sur l’icône Améliorer l’enregistrement dans le coin supérieur gauche (icône d’une baguette magique)

Cliquez sur Terminer pour confirmer et enregistrer

L’amélioration du mémo vocal passe par l’apprentissage automatique et va minimiser le bruit de fond et toute réverbération. Les modifications ne sont pas définitives. Vous pouvez revenir à l’enregistrement d’origine en désélectionnant l’icône Améliorer l’enregistrement.

Rappelez-vous que la nouvelle version d’iOS 14 vous permet de gérer encore mieux les mémos audio individuels, grâce aux favoris et aux dossiers intelligents pour marquer rapidement les enregistrements les plus importants et les organiser dans des dossiers personnalisés.

Rappelons qu’iOS 14 n’est actuellement disponible qu’en version bêta. La première bêta publique devrait être disponible fin juillet, tandis que la version finale sortira à l’automne.