Depuis un moment déjà, plusieurs vidéos d’arnaques tournent sur YouTube. On vous fait croire que vous pouvez acheter un iPhone 11 Pro pour seulement 1€. Bien sûr, c’est une belle arnaque !

Cette arnaque va même encore plus loin. Ça commence par parler des futurs iPhone 12 qu’Apple prépare pour cet automne. Et dans la phrase suivante, il est dit que des échantillons de produits sont envoyés à des utilisateurs réels pour qu’ils les testent. Même si dans cette seconde phrase, l’iPhone 12 n’est pas mentionné directement, le but reste néanmoins de vous faire croire que vous pouvez tester l’iPhone 12. La succession des deux phrases va en effet dans ce sens. Bien entendu, la moindre ligne de cette arnaque est totalement fausse.

Vous êtes ensuite invité à répondre à un court questionnaire vous donnant droit de payer 1€ pour obtenir l’iPhone 11 ou 11 Pro. En réalité, vous paierez un abonnement de 44€ chaque mois jusqu’à votre résiliation par email. Dans les conditions générales, il est dit que vous pouvez demander un remboursement jusqu’à 6 mois après votre achat. Reste à savoir si le remboursement est réel. Notons néanmoins que cette arnaque joue sur le fait que nombreux sont ceux à ne pas entamer de démarche de remboursement. Au final, les personnes/société derrière cette arnaque sont les grands gagnants, et vous les perdants.

Voilà le genre de pratique dont il faut absolument se méfier. Dans tous les cas, dès lors qu’un prix paraît suspect, vous pouvez être sûr à 100% qu’il s’agit d’une arnaque.

Même le YouTuber Jojol a récemment publié une vidéo sur le sujet. Une fausse publicité qui promettait un iPhone 11 Pro pour 2€ utilisait son image. Jojol n’a pas manqué de prévenir YouTube et de mettre en garde ses abonnés. Bien sûr, il n’est aucunement lié à ce genre d’arnaque.

Si vous tombez par hasard sur ce genre d’arnaque, ce qui est sûr, vous pouvez la signaler à YouTube. C’est la meilleure chose à faire pour que la société fasse le nécessaire.

En d’autres termes, soyez très vigilant ! Et surtout ne sortez pas votre CB à tout va, croyant faire une superbe affaire. Au contraire, votre compte bancaire se videra chaque mois de plusieurs dizaines d’euros, parfois même sans vous vous en rendiez compte.

Partagez au max ce post pour protéger votre famille et vos amis !