Apple est sur le point de réactiver les sessions Today at Apple « Made in LDN » en ligne après la suspension causée par la pandémie de COVID-19.

Bien qu’Apple ait rouvert plusieurs magasins à travers le monde, les ateliers Today at Apple sont toujours à l’arrêt. Et certaines sessions sont organisées exclusivement en ligne. À partir de fin juillet, le célèbre atelier « Made in LDN » sera réactivé à Londres. Pour l’occasion, il y aura une série d’événements en ligne dédiés aux jeunes musiciens.

Il s’agit d’un programme créatif organisé en ligne par des DJ professionnels et la présentatrice Carly Wilford. Les sessions sont organisées en collaboration avec Spotlight, une organisation éducative qui s’occupe des jeunes moins fortunés de Londres. Les participants apprendront quelques dynamiques de l’industrie musicale, de la création des paroles au montage vidéo.

La prochaine session « Made in LDN » sera organisée en ligne du 27 juillet au 28 août, avec des ateliers hebdomadaires de deux heures. Les places sont limitées et les candidatures peuvent être soumises par des musiciens âgés de 16 à 25 ans résidant à Londres.