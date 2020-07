Google a mis à jour l’application Gmail pour iPadOS, ajoutant la prise en charge du mode Split View.

Grâce à la fonction Split View, nous pouvons utiliser l’application sur un écran partagé tout en travaillant simultanément avec une autre application. Google a attendu longtemps avant de mettre en œuvre cette fonctionnalité. La phase de son déploiement a commencé aujourd’hui, avant d’être disponible pour tout le monde dans quelques jours.

« Lorsque vous utilisez un iPad, vous pouvez désormais effectuer plusieurs tâches avec Gmail et d’autres applications iPadOS. Vous pouvez utiliser Gmail et Google Agenda simultanément avec Split View pour vérifier vos engagements avant de répondre à un e-mail et de confirmer l’heure de la réunion. Vous pouvez également faire glisser et déposer des photos de Google Photos dans un e-mail sans quitter Gmail. »

Gmail est disponible gratuitement sur l’App Store.