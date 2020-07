Tom Hanks a fait des commentaires sur “les cruels whipmasters d’Apple” dans une interview publiée pour la sortie du film Greyhound, prévu sur Apple TV+ le 10 juillet.

À l’origine, le film devait sortir en salles, mais en raison de la pandémie de coronavirus, Greyhound arrivera directement (et exclusivement) sur Apple TV+.

Dans une interview accordée à The Guardian, l’acteur principal du film Tom Hanks a déclaré qu’aller uniquement sur la plate-forme Apple et ne pas aller au cinéma “est un vrai coup dur”. Hanks n’est pas seulement l’acteur principal de Greyhound, mais il est également le producteur et a écrit le scénario, adapté du roman de “The Good Shepherd” de C S Forester.

En outre, il a également parlé de certaines demandes inhabituelles faites par Apple pour ses entretiens avec la presse :

« Je ne voudrais pas mettre les messieurs d’Apple en colère, mais il y a une différence abyssale dans la qualité des images et du son au cinéma par rapport celui du salon à la maison. Le film était destiné au grand écran, c’est un de ces titres de guerre qu’il faut voir au cinéma. »

Quant aux interviews, Apple a imposé que l’arrière-plan soit un mur blanc même si elles sont organisées dans le bureau de Tom Hanks, peut-être pour empêcher les journalistes de commencer à fouiner dans les livres de l’acteur et autres objets personnels : « Je ressemble à une sorte de programme témoins. Mais je suis là, m’inclinant devant les besoins d’Apple TV. »

Rappelons que plusieurs services de streaming ont acquis les droits exclusifs du film, Apple ayant présenté l’offre la plus importante de 70 millions de dollars. Le film, inspiré par des événements réels, raconte l’histoire du capitaine Ernest Krause (Tom Hanks) qui dirige un convoi international de 37 navires en mission insidieuse à travers l’Atlantique pour transporter des milliers de soldats et des fournitures importantes nécessaires aux forces alliées. Parmi les protagonistes, il y a aussi Stephen Graham, Rob Morgan et Elisabeth Shue.

À partir du 10 juillet, Greyhound sera disponible exclusivement sur Apple TV+. Tous les abonnés pourront ainsi profiter de l’un des films les plus attendus de l’année.