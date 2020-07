L’expansion de la fonction « Transports publics » se poursuit en Europe, l’Islande entrant dans les pays pris en charge par Apple Maps.

Les indications de transit permettent aux utilisateurs de connaître les transports en commun et les horaires pour atteindre un certain endroit. Cette fonctionnalité d’Apple Maps est désormais disponible en Islande, avec une couverture complète des lignes de bus à Reykjavik et dans ses environs.

Cette fonction sera également utile aux touristes qui finiront par passer leurs vacances en Islande.

