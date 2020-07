En plus des nombreuses innovations vues ces derniers jours, iOS 14 et iPadOS 14 offrent d’importantes améliorations au trousseau iCloud.

Apple a apporté quelques améliorations au trousseau iCloud, une fonctionnalité qui stocke et synchronise tous nos mots de passe de différents sites Web et applications via iCloud, pour permettre aux utilisateurs d’accéder à des informations plus utiles sur leurs mots de passe.

Avec iOS 14, Apple propose un nouveau menu appelé “Conseils de sécurité” qui montre nos mots de passe qui pourraient mettre nos comptes en danger. Ils peuvent être faciles à deviner les mots de passe ou ils peuvent même avoir été piratés et mis à disposition sur le Web. Maintenant, le trousseau iCloud clarifie le problème avec un certain mot de passe et aide les utilisateurs à créer un nouveau mot de passe plus sécurisé.

Voici quelques exemples d’avertissements de sécurité fournis par les trousseaux iCloud sur iOS 14 :

Beaucoup de gens utilisent ce mot de passe, ce qui le rend facile à deviner

Ce mot de passe est facile à deviner

Ce mot de passe utilise une séquence “123”. L’utilisation de modèles courants rend les mots de passe faciles à deviner

En plus de ces avertissements, ICloud Keychain vérifie si nos mots de passe ont été impliqués dans une violation de données et nous en informe rapidement. Cette fonctionnalité est également disponible sur macOS Big Sur.

Rappelons qu’Apple a aussi annoncé un projet open source pour aider les développeurs à prendre en charge des mots de passe complexes compatibles avec les sites Web populaires. La société ajoute également la prise en charge de Touch ID et Face ID dans Safari via l’API d’authentification Web.

Avec ces nouveautés, iOS/iPadOS 14 offrira une meilleure sécurité aux utilisateurs et à leurs données privées.