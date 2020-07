Apple a impliqué certains clients dans une enquête relative aux alimentations USB. Le chargeur de l’iPhone 12 risque-t-il vraiment de disparaître ?

Quelques jours après la rumeur qui parlait de la possible absence du chargeur USB dans la boîte du futur iPhone 12, Apple lance une enquête visant à comprendre si et comment les utilisateurs utilisent le chargeur présent dans le package.

Plus précisément, l’enquête demande aux utilisateurs ce qu’ils ont décidé de faire avec le chargeur USB après avoir migré vers un nouvel iPhone. La question est très particulière car elle vise à connaître les habitudes des utilisateurs qui passent d’un modèle précédent à un nouveau.

Lorsque nous changeons d’iPhone, nous avons tous différentes possibilités : stocker le nouveau chargeur et utiliser le précédent, vendre l’ancien iPhone avec tous les accessoires ou toujours laisser les chargeurs dans l’emballage car nous préférons les modèles tiers ou les bases de recharge sans fil et/ou combinées.

Les options de l’enquête sont les suivantes :

Je l’ai vendu ou échangé sur mon iPhone

Je l’ai perdu

Je l’ai donné à un membre de la famille ou à un ami

Je l’utilise toujours à la maison

Je l’utilise toujours à l’extérieur (au travail, à l’école ou ailleurs)

Je l’ai toujours, mais je ne l’utilise pas

Ces informations pourraient aider Apple à comprendre s’il faut ou non proposer le chargeur USB dans la boîte du prochain iPhone 12. Il est clair, avec cette enquête, Apple se réfère exclusivement à l’alimentation et non au câble Lightning.

L’enquête a été publiée sur Twitter par Gustavo Alves Reis, dont voici le tweet :

Pesquisa da Apple que recebi por email. Várias perguntas sobre o uso do carregador! Será q teremos um iPhone 12 sem carregador na caixa? 🤔 terá?? @juniornannetti @marchwill pic.twitter.com/q1kiiCVeQL — Gustavo Alves Reis (@Gunstaxl) July 1, 2020

Nous vous rappelons que ce comportement n’est pas nouveau chez Apple. La géant américain avait proposé une enquête similaire aux utilisateurs – ces derniers temps – pour comprendre leur position concernant la prise audio du MacBook Pro.

Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus, également pour comprendre si les écouteurs EarPods seront supprimés avec le chargeur, selon les rumeurs, ou non.

Quel votre avis sur le sujet ? Partagez votre avis en laissant un commentaire.