L’affaire du Batterygate qui a touché Apple ces dernières années n’est pas encore totalement réglée. En effet, plusieurs associations européennes de consommateurs demandent une compensation en faveur des propriétaires d’iPhone.

Le problème remonte à 2016, quand Apple a lancé un programme de remplacement de batterie gratuit pour l’iPhone 6s qui s’éteignait soudainement. Un an plus tard, Apple a mis à jour iOS pour limiter les performances lorsque le téléphone risquait de tomber en panne. La société justifiait ce choix par le fait qu’une batterie plus ancienne n’était peut-être pas en mesure de gérer de lourdes charges de travail une fois en dessous d’un certain pourcentage de charge.

Cette histoire a alimenté une théorie du complot, Apple étant accusée d’utiliser des mises à jour iOS pour ralentir délibérément les iPhone plus anciens afin d’encourager les utilisateurs à les remplacer par des modèles plus récents. Apple a admis avoir ralenti certains iPhone, mais uniquement pour éviter les plantages dans certaines circonstances et avec une batterie défectueuse.

Par la suite, la société a été ciblée par plusieurs poursuites, mais tout semblait résolu lorsque Apple a lancé un programme de remplacement de batterie à prix réduit et mis à jour iOS pour inclure non seulement plus d’informations sur l’état de la batterie, mais également une option qui permet à l’utilisateur d’activer ou non la limitation des performances en cas de batterie défectueuse.

Cependant, en Europe, le “batterygate” est en train de ressusciter. Un groupe de cinq associations de consommateurs demande à Apple de payer un montant de 60 euros en faveur de chaque utilisateur en possession d’un iPhone qui a dû faire avec les mises à jour 2017, car «… les clients ont été trompés par Apple qui a planifié cette obsolescence ».

Reste à voir comment cette demande évoluera et quelle décision prendront les juges en cas de plainte officielle