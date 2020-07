Les futurs claviers Apple pourraient être équipés de cache-touches composés d’un plateau en verre et d’un rétro-éclairage de couleur. L’idée est de créer un système plus durable pouvant également être utilisé comme mini-écran.

Ces dernières années, Apple a dû faire face à de nombreux problèmes avec les claviers MacBook, tant pour changer radicalement de technologie (des touches « papillon » aux touches « ciseaux ») à partir du MacBook Pro 16 pouces sorti en 2019. À l’avenir, Les claviers Apple pourraient être totalement différents, comme le confirme un brevet récemment rendu public.

Ces nouvelles touches sont en verre et avec des caches transparents. L’utilisation de ce matériau assure une plus grande durabilité, en plus de la possibilité d’utiliser les touches comme un mini écran. De plus, le nouveau clavier serait rétro-éclairé en couleur pour fournir un retour visuel différent à l’utilisateur.

Il s’agit donc d’un système qui garantirait non seulement une durée de vie plus longue du clavier, mais aussi des fonctions avancées capables de changer en fonction de l’application utilisée.