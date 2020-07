Apple TV+ propose de nombreuses séries prestigieuses, dont Defending Jacob, actuellement l’une des séries les plus populaires, mais malheureusement limitée à une seule saison.

Dans une nouvelle interview accordée à Variety par les acteurs et l’équipe de Defending Jacob, plusieurs sujets sont abordés. Il s’agit notamment de la façon dont la série a été tournée dans son ensemble et de la qualité de travail d’un acteur comme J.K. Simmons. L’entrevue met en vedette le créateur Mark Bomback, la star et producteur exécutif Chris Evans et les acteurs Michell Dockery et Jaeden Martell.

L’interview mérite absolument d’être lue, mais la partie la plus intéressante est certainement celle où une deuxième saison est évoqué. Pour le moment, il n’y a rien de définitif, bien sûr, mais il semble que la perspective soit assez tentante.

Lorsque le sujet d’une deuxième saison a été soulevé, Bomback a dit « ne jamais dire jamais », ajoutant « je mentirais si je disais que je n’y pense pas ». Pour autant, cela ne signifie pas qu’Apple envisage une telle chose. Toutefois, les choses peuvent changer à l’avenir et la firme de Cupertino a peut-être déjà commencé à jeter les bases d’une deuxième saison. Ce serait une décision vraiment incroyable, si nous pensons que Defending Jacob était à l’origine censé être un film.

Bomback a d’ailleurs signé cette semaine un important accord pluriannuel avec Apple pour le développement de nouvelles séries TV exclusives pour Apple TV+. Pour le moment, il n’y a aucune information sur les projets de Bomback, et probablement que le mystère sera maintenu pendant un certain temps.