Selon l’analyste Ross Young, parmi les principaux experts du secteur, l’iPhone 12 n’aura pas droit à l’écran ProMotion de 120 Hz.

Young affirme qu’Apple n’implémentera un écran ProMotion 120 Hz sur l’iPhone 12 que lorsqu’elle parviendra à adopter la technologie d’affichage LTPO basse consommation qui, sauf surprise, ne devrait être prête qu’en 2021.

L’analyste a ajouté qu’aucun de ses contacts n’a pu confirmer des rumeurs selon lesquelles les ‌iPhone 12‌ Pro présenteraient un affichage 120 Hz. Ses sources ont indiqué que 2021 est une date quasiment certaine.

Young est l’un des analystes les plus respectés de l’industrie de l’affichage, sa voix a donc beaucoup de poids et nous pouvons pratiquement dire au revoir à tout espoir. Un écran ProMotion 120 Hz ne devrait en effet arriver sur la gamme de smartphones d’Apple qu’avec l’iPhone 13 l’année prochaine.

Selon Young, Apple utilisera un écran ProMotion sur l’iPhone dès lors que la technologie LTPO à faible consommation sera prête. Celle-ci offre un taux de mise à jour variable qui peut préserver la durée de vie de la batterie. L’ajout d’un écran ProMotion sans une telle technologie pourrait entraîner une consommation élevée de la batterie, malgré le fait que la gamme iPad Pro utilise un écran ProMotion à faible consommation sans LTPO.

Il existe également un paramètre d’accessibilité sur iOS 14 qui semble limiter la fréquence d’images sur l’iPhone à 60 images par seconde. De toute évidence, seuls les futurs iPhone prendront en charge des fréquences d’images plus élevées. Cependant, le paramètre n’est pas disponible pour tous les utilisateurs et pourrait être un bug.

La technologie ProMotion de l’‌iPad Pro‌ est capable d’ajuster dynamiquement l’affichage en fonction du mouvement du contenu à l’écran, garantissant un défilement continu, des mouvements plus fluides et une plus grande réactivité.