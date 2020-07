Apple TV+ est désormais devenu un service central pour Apple, qui concentre une grande partie de son énergie pour améliorer sa plate-forme de streaming. Son objectif est de l’amener à des niveaux de plus en plus compétitifs. C’est en ce sens que l’équipe Apple TV+ a récemment accueilli Chris Parnell.

Variety a révélé que Chris Parnell avait quitté son rôle chez Sony Pictures pour rejoindre Apple au sein de l’équipe Apple TV+. Parnell travaillera en étroite collaboration avec Matt Cherniss pour développer de nouveaux contenus pour le service d’Apple. L’entreprise a désormais pour tâche d’élargir le plus rapidement possible le catalogue des contenus disponibles, avec un profil élevé mais malheureusement encore limité en nombre.

Cependant, la société a déjà signé plusieurs accords avec d’importants réalisateurs, producteurs et showrunners pour créer une série de nouveaux contenus afin d’améliorer la plateforme. La firme californienne vient d’ailleurs d’annoncer un accord avec Mark Bomback, créateur et showrunner de la très appréciée série In Defense of Jacob.

TV+ n’en est encore qu’à ses balbutiements mais le service poursuit son ascension pour ses mesurer davantage aux gros du secteur.