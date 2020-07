WhatsApp a commencé le déploiement de nouvelles fonctionnalités prévues pour tout le monde dans quelques semaines, à la fois sur iOS et Android.

Parmi les plus intéressantes, il sera bientôt possible d’ajouter de nouveaux contacts en scannant leurs codes QR. Il ne sera donc plus nécessaire de saisis manuellement leur numéro de téléphone. WhatsApp avait commencé à tester cette fonction il y a quelques mois. Son déploiement a commencé aujourd’hui pour tous les utilisateurs.

Dans les appels vidéo de groupe, vous pouvez désormais appuyer et maintenir la fenêtre d’un contact pour l’afficher en plein écran. Une nouvelle icône vidéo a également été incluse dans les discussions de groupe pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes. Cela vous permet de démarrer rapidement un appel vidéo avec tous les participants.

De plus, de nouveaux packs d’autocollants animés seront ajoutés. Toutes les actualités seront accessibles à tous d’ici quelques semaines.

Et pour finir, nous signalons l’arrivée du mode sombre pour WhatsApp sur macOS.