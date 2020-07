Le premier MacBook Pro Retina est désormais officiellement classé obsolète dans le monde, un peu plus de huit ans après sa commercialisation.

Dans son document de support, Apple révèle que les produits obsolètes ne sont plus adaptés à l’assistance matérielle, sans “exceptions”. Cela signifie que tous les modèles 15 pouces de la mi-2012 ‌MacBook Pro Retina encore en circulation, nécessitant un remplacement de la batterie ou d’autres réparations, ne seront plus acceptés par Apple.

Les seules alternatives sont de suivre l’un des nombreux guides de réparation à faire soi-même. Si vous ne pouvez pas le faire pas vous-même, vous pouvez vous rendre dans un centre de réparation indépendant. Mais, il est possible que beaucoup d’entre eux n’utilisent pas de composants Apple officiels.

Lorsqu’il a été dévoilé à la WWDC 2012, en plus d’être le premier “MacBook Pro” à disposer d’un écran Retina, le modèle 2012 avait un design beaucoup plus mince que les modèles précédents. Cela a été rendu possible par la suppression du port Ethernet intégré et du lecteur de disque optique CD/DVD. Cependant, il comportait toujours des ports Thunderbolt et USB-A, un port HDMI et un emplacement pour carte SD.