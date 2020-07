L’ensemble de la gamme iPhone 12 ferait face à des retards de production en série qui pourraient retarder le lancement jusqu’à deux mois par rapport aux prévisions initiales.

Selon Nikkei Asian Review, les blocages d’usines et une lente reprise après le confinement entraîneront un retard de quatre semaines à deux mois à compter de la date initialement prévue d’Apple pour fin septembre.

« Nous prévoyons des mois de retard en termes de production de masse, bien qu’Apple fasse tout son possible pour raccourcir le délai. Il est possible que le lancement soit reporté jusqu’à deux mois par rapport aux prévisions.

Certains iPhone seront peut-être prêts fin octobre, mais il n’est pas exclu qu’un ou deux modèles sortent en novembre. »

Selon ce rapport, Apple fait pression sur tous ses fournisseurs pour accélérer la production de masse et limiter au maximum les retards. La meilleure hypothèse, du moins selon ce Nikkei, est que l’iPhone 12 sera disponible fin octobre. De plus, il apparaît qu’Apple a demandé à ses fournisseurs de produire plus de 45 millions d’unités entre l’iPhone XR, l’iPhone 11 et l’iPhone SE au second semestre 2020 pour combler l’absence éventuelle d’iPhone 12 jusqu’en novembre.

Apple devrait lancer quatre nouveaux modèles cette année : un de 5,4″, deux modèles de 6,1″ et un modèle de 6,7″. Tous aurons droit à un écran OLED, mais seuls les modèles Pro disposeront du capteur LiDAR.