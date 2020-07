Le leaker L0vetodream a publié un tweet confirmant les récentes rumeurs selon lesquelles la gamme iPhone 12 n’inclurait pas les EarPods et les chargeurs dans la boîte. D’ajouter que ce choix s’appliquerait également à l’iPhone SE de deuxième génération déjà disponible auprès de certains mois.

L0vetodream ajoute que le futur packaging de l’iPhone 12 sera plus fin et plus beau que les actuels. L’absence des écouteurs et du chargeur optimisera en effet l’espace. De plus, ces deux accessoires devraient également être supprimés de la boîte de l’iPhone SE 2020 à partir de septembre. Pour l’entreprise, cela signifierait une réduction des déchets et une baisse des coûts d’expédition.

Aujourd’hui, ce n’est qu’une confirmation supplémentaire de l’absence des EarPods et du chargeur secteur dans les boîtes des iPhone 12. Effectivement, la rumeur a déjà été partagée ces derniers jours par l’analyste Ming-Chi Kuo et les analystes de Barclays.

Entre septembre et octobre, Apple devrait sortir une nouvelle alimentation de 20W vendue séparément. Elle sera capable de recharger plus rapidement les iPhone. De plus, Apple en profiterait pour mettre fin à la production des modèles 5W et 18W.

Bien que tout cela n’est que rumeur, il est fort possible qu’il y ait une part de vérité. Apple nous le confirmera (ou pas) lors de la keynote de cet automne.