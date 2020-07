Les développeurs de l’app AnyList ne compte pas intégrer le système de connexion “Sign in with Apple” pour au moins dix problèmes.

Selon les experts d’Anylist, “Sign in with Apple” pose au moins cinq problèmes pour les utilisateurs et cinq autres pour les développeurs.

Tout d’abord, il y a un problème commun avec tout système d’accès tiers, que ce soit Apple, Google, Facebook, Twitter ou autre. Les gens ne se souviennent pas du système d’accès qu’ils ont utilisé pour créer leur compte :

« Hmm, j’ai créé ce compte il y a quelques années. Ai-je utilisé mon adresse e-mail ? Mon compte Facebook ? Sign in with Apple ? “. Des questions simples comme “Comment réinitialiser mon mot de passe ?” ils n’ont plus de réponses simples et dépendent du système que vous avez utilisé pour créer votre compte, si vous vous souvenez duquel. Et si vous êtes bloqué avec votre compte et que vous utilisez un système d’accès tiers, nous ne pourrons peut-être pas vous aider et nous devrons plutôt vous diriger vers une autre entreprise, avec tous les tracas que cela implique. »

Mais il y aurait des problèmes spécifiques avec “Sign in with Apple”, comme le fait que de nombreux identifiants Apple utilisent une adresse e-mail iCloud :

« Beaucoup de ces adresses e-mail iCloud sont inutilisées et non cochées, car le “vrai” compte e-mail d’un client est son compte Gmail, Yahoo ou Hotmail. Si nous essayons de contacter un client en utilisant son adresse e-mail iCloud, il se peut qu’il ne voie jamais notre message.

Si les gens demandent de l’aide, nous répondons et ils nous contacteront plus tard, en colère de ne pas avoir répondu. Notre réponse allait sur leur compte de messagerie iCloud, mais ils ne l’ont pas vu car ils n’ont regardé que leur compte Gmail. »

La fonction Masquer mon e-mail dans “Sign in with Apple” aggrave encore le problème.

« Si un client nous contacte pour demander de l’aide et que nous devons chercher quelque chose dans son compte, nous pouvons généralement simplement demander l’adresse e-mail de son compte. Mais avec “Masquer mon email” ce ne serait pas possible si facilement, car le client doit connaître l’adresse email privaterelay.appleid.com utilisée pour son compte. »

Cela rend également le partage des listes fournies par l’application difficile ou impossible, car cela se fait généralement en se connectant avec une adresse e-mail.

« Avec l’option “Masquer mon e-mail”, votre conjoint ou vos amis ne connaîtront évidemment pas votre adresse e-mail privaterelay.appleid.com, donc lorsqu’ils entreront votre adresse e-mail, nos systèmes croiront que vous n’avez pas de compte. »

Du point de vue des développeurs, il y aurait d’autres points critiques :

« Il ne nous suffit pas d’ajouter Sign in with Apple à notre application iOS. Nous devons également l’ajouter à notre application Web, dans l’application Mac et également dans l’application Android. Créant une complexité encore plus grande, Apple ne fournit aucune véritable solution pour prendre en charge l’accès sur Android. Donc, si nous choisissons de prendre en charge la connexion avec Apple, cela signifie que nous devons passer beaucoup de temps à le faire fonctionner partout, plutôt que de passer du temps à améliorer les principales fonctions de notre application. »