“Boys State” est un nouveau documentaire Apple TV+ qui suit les lycéens du programme de leadership du Texas Boys State. Le film cherche à découvrir les motivations politiques de la prochaine génération d’électeurs américains.

La bande-annonce fournit plusieurs informations sur Boys State, y compris les protagonistes que les téléspectateurs apprendront bientôt à connaître. Le documentaire arrivera sur Apple TV+ le 14 août. Il offrira un regard sur la politique américaine vue par les jeunes qui sont sur le point d’atteindre l’âge de voter. Le film, salué lors des derniers festivals de Sundance, met en lumière 1 000 jeunes de 17 ans qui participent au programme de leadership organisé par la Légion américaine. Plus précisément, Boys State se concentre sur quatre garçons d’origines sociales et de vues politiques différentes alors qu’ils luttent pour atteindre le plus haut poste des Texas Boys, celui de gouverneur.

Aux États-Unis, le programme Boys State est une sorte de camp d’été politique d’une semaine. Les jeunes du secondaire sont divisés en groupes, élisent des fonctionnaires et des représentants municipaux et remplissent des fonctions politiques simulées.

Le documentaire est réalisé par Jesse Moss et Amanda McBane. Laurene Powell Jobs, Davis Guggenheim, Jonathan Silberberg et Nicole Stott sont les producteurs exécutifs du film.

