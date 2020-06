Après une première phase de test, Spotify lance officiellement la fonctionnalité de texte en temps réel dans 26 pays.

Comme le rapporte TechCrunch, cette est maintenant active pour les utilisateurs en : Argentine, Brésil, Colombie, Chili, Mexique, Pérou, Bolivie, Costa Rica, République dominicaine, Équateur, Guatemala, Honduras, Inde, Nicaragua, Panama, Paraguay, El Salvador, Uruguay, Vietnam , Les Philippines, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, Taïwan, Singapour et Hong Kong. Ainsi, ils peuvent lire les paroles en temps réel et synchronisées avec la musique.

Après avoir installé la mise à jour, les utilisateurs peuvent toucher l’onglet Texte en bas de l’écran Now Playing pour faire défiler le texte en synchronisation avec la chanson. C’est une fonction présente depuis un certain temps sur Apple Music, parmi les plus appréciées des utilisateurs.

Spotify a lancé cette nouveauté en collaboration avec Musixmatch. Le déploiement du texte en temps réel se poursuivra dans les prochaines semaines. Pour l’heure, cette fonction n’est pas encore disponible en France.