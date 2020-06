Le gouvernement indien a décidé de supprimer les apps chinoises disponibles dans le pays dont TikTok, WeChat et Weibo.

Le gouvernement a invoqué l’article 9A de la loi de 2009 sur les technologies de l’information en ce qui concerne la “nature émergente des menaces”. Elle a donc décidé de bloquer 59 applications chinoises pour des raisons de sécurité. À la lumière des informations disponibles, « elles sont engagées dans des activités qui affectent la souveraineté et l’intégrité de l’Inde, la défense du territoire et la sécurité de l’État et de l’ordre public ».

Le gouvernement indien bloquera les applications et les sites Web des services interdits dans le pays. C’est un mauvais coup pour des applications comme TikTok, parmi les plus populaires et téléchargées en Inde (611 millions de téléchargements sur un total de 2 milliards).

L’Inde a déjà envoyé une demande à Apple et à Google pour supprimer les applications suivantes de leur store :

TikTok

Shareit

Kwai

UC Browser

Baidu map

Shein

Clash of Kings

DU battery saver

Helo

Likee

YouCam makeup

Mi Community

CM Browers

Virus Cleaner

APUS Browser

ROMWE

Club Factory

Newsdog

Beutry Plus

WeChat

UC News

QQ Mail

Weibo

Xender

QQ Music

QQ Newsfeed

Bigo Live

SelfieCity

Mail Master

Parallel Space

Mi Video Call Xiaomi

WeSync

ES File Explorer

Viva Video QU Video Inc

Meitu

Vigo Video

New Video Status

DU Recorder

Vault- Hide

Cache Cleaner DU App studio

DU Cleaner

DU Browser

Hago Play With New Friends

Cam Scanner

Clean Master Cheetah Mobile

Wonder Camera

Photo Wonder

QQ Player

We Meet

Sweet Selfie

Baidu Translate

Vmate

QQ International

QQ Security Center

QQ Launcher

U Video

V fly Status Video

Mobile Legends

DU Privacy

Sauf surprise, Apple et Google devraient se conformer aux directives gouvernementales et supprimer ces applications en Inde.