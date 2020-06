Après la conférence de la WWDC 2020, l’ex-président de Windows Divison chez Microsoft Steven Sinofsky a parlé sur Twitter de l’importance de la conférence annuelle des développeurs mondiaux et d’Apple dans son ensemble.

Sinofsky a parlé de la firme de Cupertino en général, affirmant qu’elle a créé une équipe qui “faisait plus et performait mieux” que toute autre société qu’il pouvait nommer. C’est un grand éloge, étant donné que Sinofsky a rejoint Microsoft en 1989 et a continué à travailler avec la société jusqu’en 2012.

Amidst all the details, installing pre-release, and commentary (including my own) I want to take a moment to reflect on #WWDC putting it in context of the past two decades. Quite simply, what we’re seeing is some of the most remarkable product engineering over time in history. 1/ pic.twitter.com/hTrQ1R7Pgv

— Steven Sinofsky (@stevesi) June 23, 2020