Le nouveau Safari sur macOS Big Sur prend en charge les flux vidéo 4K encodés via le codec HEVC, permettant de lire des films de ce type même à partir de Netflix.

La première bêta de Big Sur vous permet déjà de lire des flux 4K sur Safari avec Dolby Vision et HDR10 par Netflix. Dolby Vision est une technologie HDR utilisée par une variété de services de streaming vidéo et à la demande pour fournir un contenu optimisé pour les écrans haute résolution.

Apple prend actuellement en charge la 4K et le Dolby Vision sur iOS et l’Apple TV 4K, tandis que sur macOS, le flux sur Netflix a été limité à 1080p. Avec Big Sur, les choses vont changer et les flux 4K HDR sont pris en charge sur tous les Mac lancés à partir de 2018. Malheureusement, les modèles précédents ne pourront pas profiter de cette nouvelle fonctionnalité.

Étant donné qu’AirPlay 2 prend désormais en charge le streaming vidéo 4K sur iOS 14 et macOS Big Sur, il est logique qu’Apple s’engage à activer ce contenu sur toutes ses plates-formes.