Aujourd’hui, Rakuten propose des prix vraiment intéressants sur les AirPods Pro et les AirPods 2, grâce à un nouveau code promo.

En devenant membre du Club-Rakuten (inscription rapide et gratuite), vous pouvez même être remboursé sur vos achats. Vous recevrez dès votre première commande un bon d’achats à utiliser lors de votre prochaine commande sur Rakuten.

Mentions légales du coupon :

15 euros offerts pour toute commande de 99 euros minimum avec le coupon RAKUTEN15. Coupon utilisable une seule fois pour chaque commande, valable sur l’ensemble du site et limité à une seule commande par personne et aux 2000 premières utilisations. Offre non cumulable avec tout autre coupon. Frais de port non inclus. Offre valable le mardi 30 juin 2020 de 00h00 GMT+1 à 23h59 GMT+1 .

Précisons au passage qu’il s’agit de produits originaux, totalement neufs et garantis par Apple.

› AirPods Pro avec boîtier de charge sans fil : 188,10 € au lieu de 279 € avec le code RAKUTEN15 + 9,41 € remboursés en superpoints

Si vous préférez les AirPods 2 (avec ou sans le boîtier de charge sans fil), sachez qu’ils profitent également d’une baisse de prix très intéressante :

› AirPods 2 avec boîtier de charge : 117,20 € au lieu de 179 € avec le code RAKUTEN15 + 5,86 € remboursés en superpoints.

› AirPods 2 avec boîtier de charge sans fil : 145,99 € au lieu de 229 € avec le code RAKUTEN15 + 7,30 € remboursés en superpoints