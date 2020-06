Kevin Lynch, actuel vice-président de la technologie d’Apple, a pris quelques minutes en marge de la WWDC 2020 pour parler de certaines des nouvelles fonctionnalités de watchOS 7.

Comme indiqué par MacRumors, Lynch s’est concentré spécifiquement sur le nouveau mode sommeil et la fonction de lavage des mains, deux des chevaux de bataille de watchOS 7. Contrairement à d’autres applications tierces pour le suivi du sommeil, beaucoup plus détaillées, Apple a choisi une approche beaucoup plus simple en se concentrant uniquement sur la durée du sommeil, les troubles du mouvement et la fréquence cardiaque.

Ce choix est le résultat de plusieurs semaines d’études réalisées par Apple, qui a préféré se concentrer sur toutes ces données jugées vraiment utiles pour fournir un suivi du sommeil efficace comme le nombre d’heures de sommeil. Lynch a parlé par exemple du mouvement du bras, incapable selon lui de donner une image complète de ce qui se passe à l’intérieur du cerveau pendant les heures de sommeil. Apple a choisi de se concentrer fortement sur la transition vers le lit, un choix Lynch plus viable et qui permettra aux gens de mieux dormir la nuit. Les objectifs sont clairement une incitation supplémentaire à pouvoir obtenir le résultat souhaité, sans pour autant devenir une source de stress ou d’anxiété mais simplement une rétroaction positive.

En ce qui concerne la fonction de lavage des mains, Lynch a simplement souligné comment cette fonction est le résultat d’années de travail qui ont commencé bien avant l’urgence COVID-19.

