Apple a officiellement annoncé les gagnants des Apple Design Awards 2020 attendus. C’est le moment de l’année où Apple récompense les meilleures applications en termes d’innovation, d’idée de base et de codage.

Apple a nommé huit applications et jeux qui se sont démarqués entre juin 2019 et juin 2020. Les développeurs reçoivent un sac plein de produits Apple, dont un Mac, un iPhone, un iPad et une Apple Watch. Pour ces Apple Design Awards 2020, Apple n’a pas confirmé quels appareils seront envoyés aux gagnants de cette année.

Applications

Darkroom

Darkroom, de Bergen Co., est un puissant éditeur de photos et de vidéos dont l’interface est aussi belle que facile à utiliser. Il offre des performances exceptionnelles avec des commandes super intuitives et une mise en page que les photographes occasionnels et professionnels peuvent vraiment apprécier. Avec les technologies Apple, y compris les API photo et appareil photo, les actions rapides sur l’écran d’accueil, les menus contextuels et tactiles, Darkroom est un brillant exemple d’un outil d’édition mobile haut de gamme.

Looom

Looom, développé par iorama.studio, s’inspire des outils de création musicale. L’animation stop-motion dessinée à la main dans une interface ludique et créative est conçue pour les professionnels et les consommateurs. La fonctionnalité approfondie de l’application et l’interface intuitive sont intégrées à de nouveaux contrôles personnalisés. Conçu pour iPadOS, Looom utilise au mieux les technologies Apple, notamment l’Apple Pencil et le Dark Mode.

Shapr3D

Shapr3D, par Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag, est une puissante application de CAO pour iPad qui a le potentiel de transformer radicalement le flux de travail de conception technique et architecturale. Il n’y a pas besoin d’un bureau, donc l’inspiration peut aller n’importe où, n’importe quand. En utilisant uniquement un iPad et un Apple Pencil, les concepteurs techniques ont accès à un ensemble robuste d’outils de modélisation pour créer facilement des modèles 3D complexes. Conçu exclusivement pour iPad, Shapr3D tire parti d’ARKit et de Drag & Drop. À la fin de l’année, l’application utilisera le scanner LiDAR pour générer automatiquement un plan d’étage 2D précis et un modèle 3D d’une pièce, qui peuvent être utilisés comme base pour concevoir un remodelage ou ajouter des pièces. Le nouveau design peut ensuite être prévisualisé à grande échelle en utilisant la technologie AR directement dans la salle numérisée.

StaffPad

StaffPad, de StaffPad Ltd., convertit brillamment des notes de musique manuscrites en partitions numériques. Conçue pour les compositeurs qui souhaitent une solution simple pour écrire et composer de la musique au format numérique, l’application utilise les technologies Apple telles que Apple Pencil, glisser-déposer et Core ML pour transformer chaque mesure en une notation musicale magnifiquement composée qui peut être éditée avec une touche intuitive ou les outils Apple Pencil.

Jeux

Sayonara Wild Hearts

Sayonara Wild Hearts, du développeur et éditeur de Simogo Annapurna Interactive, a été félicité pour son design exceptionnel depuis son lancement. Jeu vidéo pop plein d’espoir, merveilleux et unique, “Sayonara Wild Hearts” fait exploser l’adrénaline des joueurs et laisse leur esprit s’envoler. Le jeu propose des paysages vibrants et surréalistes, des images et des mouvements fascinants et un gameplay passionnant. Il utilise largement les technologies Apple, notamment Metal, Game Center, l’espace audio et les contrôleurs de jeu.

Sky: Children of the Light

Sky: Children of the Light, de thatgamecompany, présente des personnages qui volent à travers de vastes paysages dans un royaume magique pour aider les êtres célestes à retourner dans le ciel. Avec son intégration multijoueur et ses graphismes très spéciaux, “Sky: Children of the Light” est une recherche sociale révolutionnaire. L’équipe a utilisé les technologies Apple, notamment un métal conçu sur mesure, un Game Center et un audio spatial.

Song of Bloom

“Song of Bloom” du développeur indépendant Philipp Stollenmayer est un jeu unique avec une histoire non linéaire pleine de puzzles intelligents. Les joueurs explorent une histoire racontée dans des styles artistiques en évolution rapide au cours de leur progression dans le jeu. “Song of Bloom” offre une expérience de jeu innovante avec un design exceptionnel.

Where Cards Fall

“Where Cards Fall”, développé par le développeur The Game Band et l’éditeur Snowman, est un jeu d’aventure dans lequel les joueurs construisent des maisons de cartes pour donner vie à des souvenirs formatifs. Le jeu utilise les technologies Apple, notamment Metal, Game Center et iCloud, pour créer des puzzles de rêve, un son immersif et un style unique.

Et vous, quelles applications et quels jeux avez-vous appréciés ces derniers mois ?