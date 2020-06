La saga Metal Slut pourrait bientôt revenir sur iPhone après le premier titre lancé en 2016. Les studios Timi de Timient ont publié une bande-annonce pour le nouveau “Metal Slug Code: J.“, un titre qui, sauf surprise, sera également publié sur l’App Store.

Le nouveau titre reprend le gameplay pour lequel les jeux Metal Slug sont connus, avec beaucoup d’action, des véhicules pleins d’armes, des explosions et bien plus encore. La différence par rapport aux titres précédents est la présence de mouvements et de dynamiques 3D et d’un style graphique plus moderne.

Pour le moment, on ne sait pas quand Metal Slug Code: J sortira, mais nous en saurons certainement plus dans les semaines à venir.

Les précédents jeux Metal Slug sur iOS incluent Metal Slug Touch de 2009, Metal Slug: Super Vehicle-001 et Metal Slug 3 de 2012, Metal Slug 2: Super Vehicle-001 / II et Metal Slug X de 2013, Metal Slug Defense de 2014 et Metal Slug Attack à partir de 2016. Parmi ceux-ci, seul Metal Slug Touch semble ne plus être disponbile sur l’App Store.