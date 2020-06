Facebook a enfin commencé “lentement” la sortie publique du mode sombre sur iPhone et iPad. Certains utilisateurs ont remarqué l’activation d’un nouveau paramètre pour le mode sombre dans l’application. De son côté, la société a confirmé que la fonctionnalité était en cours de mise en œuvre.

Certains de ces utilisateurs chanceux ont ironiquement rapporté la “bonne nouvelle” sur Twitter cette semaine. Ils ont confirmé l’arrivée d’un nouveau paramètre dans l’application appelé “Mode sombre”. Vous pouvez choisir le thème clair, le thème sombre ou suivre les paramètres du système. Vous pouvez savoir si vous êtes parmi les utilisateurs chanceux en ouvrant l’application Facebook, en touchant les trois lignes dans le coin inférieur droit et en recherchant la section “Paramètres et confidentialité”.

La société a confirmé que la fonctionnalité n’est active que pour “un petit pourcentage d’utilisateurs dans le monde en ce moment”. Pour l’heure, la société n’a pas voulu indiquer de date à laquelle elle prévoit de proposer cette fonction à tout le monde, probablement parce qu’il s’agit encore d’un test et que la conception est peut-être encore en phase de finalisation.

Facebook appears to be rolling out Dark Mode… https://t.co/qSfDa8d51e

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 26, 2020