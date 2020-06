Apple n’a pas fourni beaucoup de détails sur les nouveautés de l’application Fichiers dans iOS 14 et iPadOS 14. Il existe toutefois une fonctionnalité très intéressante qui rapproche l’iPhone et l’iPad du Mac en matière de gestion de fichiers : la prise en charge des disques APFS cryptés.

Avec iOS 14 et iPadOS 14, les utilisateurs pourront accéder aux disques chiffrés depuis l’application Fichiers. Cette fonctionnalité est déjà présente dans la première version bêta d’iOS 14 et iPadOS 14 disponible pour les développeurs.

Apple a rendu ce processus très intuitif, car il vous suffit de connecter l’appareil à votre iPhone ou iPad via un connecteur Lightning ou USB-C et d’ouvrir l’application Fichiers. Le disque crypté sera affiché dans la barre latérale de l’application, qui a été légèrement repensée par rapport à iOS 13. Une fois le lecteur crypté sélectionné, le système vous demandera le mot de passe (précédemment défini) pour accéder au disque. Entrez le mot de passe, appuyez sur Déverrouiller et vous aurez accès à tous les fichiers sur ce dernier.

L’inconvénient est qu’iOS 14 et iPadOS 14 ne peuvent reconnaître que les lecteurs chiffrés au format APFS. Si vous utilisez un Mac, vous pouvez chiffrer correctement votre disque à l’aide de l’application Utilitaire de disque préinstallée avec macOS.

Une autre nouveauté concerne macOS Big Sur, qui peut désormais effectuer des sauvegardes Time Machine sur un disque APFS. Avec macOS Catalina et les versions antérieures du système d’exploitation, Time Machine n’était compatible qu’avec les disques HFS+.