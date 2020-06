iOS 14 regorge de nombreuses nouveautés, que nous avons déjà présenté ici, mais il y en a une autre qui permet d’insérer une légende aux photos.

Pour accéder à cette fonction, ouvrez simplement une photo prise avec l’iPhone et faites-la défiler vers le haut pour afficher l’élément “Ajouter une légende”. À ce stade, tout ce que vous avez à faire est d’écrire le texte souhaité (par exemple le sujet sur la photo, le monument immortalisé, etc.) et cliquez sur “Ok” en haut à droite.

Il s’agit d’une fonction très utile, surtout si vous avez de nombreuses photos sur votre iPhone. Les mots saisis dans la légende peuvent être recherchés à partir du champ de recherche approprié dans l’application Photos. En effet, le texte inséré dans la légende sera enregistré dans les métadonnées de la photo.

Voilà une autre nouveauté qui vous attend avec la version finale d’iOS 14 cet automne.