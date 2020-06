Google Photos met à jour son application iOS avec une interface plus moderne et de nouvelles fonctionnalités.

Avec cette mise à jour, au lieu de quatre sections principales et d’un volet de navigation, Google a simplifié l’application en seulement trois onglets dans la barre inférieure.

Google Photos commence par la grille “Photos”, mais les aperçus et les vidéos de lecture automatique sont plus grands. L’espace entre les différents contenus a été réduit. Google a également mis à jour le carrousel de mémoire pour profiter de cartes portrait plus grandes, en ajoutant plus de types de contenu. Pour cette raison, l’onglet “Pour vous” disparaît.

La nouvelle mise à jour améliore également la fonction de recherche, pour permettre à l’utilisateur de trouver plus facilement des photos et des vidéos dans de grandes bibliothèques. Le flux “Partage” a été déplacé dans le coin supérieur gauche et est visible dans toute l’application.

Également disponible la nouvelle vue de la carte dans “Lieux”. En tirant parti des données de la caméra EXIF ​​et de l’historique des positions de Google, l’application affiche désormais un bel effet de carte et identifie les images lorsque vous faites défiler le temps. Vous pouvez ensuite zoomer sur le monde pour explorer des photos de vos voyages, voir où vous avez pris la plupart des photos dans votre ville ou trouver cette photo quelque part lors d’un voyage particulier.

Google Photos est disponible gratuitement sur l’App Store. La mise à jour sera accessible à tous dans les prochains jours.