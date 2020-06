Depuis la conférence de la WWDC 2020 lundi, Apple a organisé plusieurs sessions de développement. La firme californienne a ensuite mis en ligne sur sa chaîne YouTube plusieurs vidéos résumants les 4 jours écoulés.

Plusieurs dizaines de sessions différentes sont en cours que les développeurs peuvent regarder dans l’application Apple Developer ou le site Web Apple Developer. Toutefois, Apple a également décidé de fournir de petits résumés quotidiens avec les points les plus importants.

Dans cette première vidéo, Apple revient sur les principales fonctionnalités d’iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur et watchOS 7, en plus de mettre l’accent sur le passage aux puces ARM sur Mac.

La vidéo du deuxième jour met en évidence WidgetKit, qui permettra aux développeurs de créer des widgets pouvant être utilisés dans la vue Aujourd’hui et dans l’écran principal de l’iPhone et des clips d’application, de petits fragments d’une application utiles pour expérimenter des interactions rapides sans la nécessité de télécharger une application complète.

La vidéo parle également de la création d’interfaces étendues et dynamiques pour les applications iPad, des nouvelles fonctionnalités d’accessibilité introduites en 2020 et d’une nouvelle fonctionnalité qui permet aux développeurs de profiter de la détection de la pose de la main et du corps pour interagir avec l’iPhone sans toucher l’écran.

Les vidéos 3 et 4 de la WWDC 2020 mettent en évidence le nouveau Game Center, CarPlay, les nouvelles fonctions de Siri et plus encore. En visionnant ces 4 vidéos, vous aurez un bel aperçu de ce qui vous attend cet automne. Période à laquelle où les versions finales de chaque système seront officiellement disponibles.