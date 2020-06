Le jeu “Beyond a Steel Sky” est enfin disponible sur Apple Arcade. Il s’agit de la suite de l’aventure culte de Revolution Software “Beneath a Steel Sky” lancé en 1994.

Au fil des ans, les développeurs de Revolution Software ont parlé à plusieurs reprises d’une possible suite au désormais classique et emblématique Beneath on Steel Sky, mais nous avons dû attendre jusqu’à aujourd’hui son arrivée. Les abonnés d’Apple Arcade peuvent en effet profiter de Beyond a Steel Sky, désormais disponible sur la plateforme.

Le jeu a été conçu par Charles Cecil, créateur de la série Broken Sword, sous la direction artistique de Dave Gibbons, le dessinateur qui a signé “Watchmen”.

Dans ce jeu, vous jouez le rôle de Robert Foster, et vous avez juré de ramener à la maison un enfant kidnappé lors d’une attaque brutale. Mais les traces vous mènent de votre communauté dans un pays désertique à Union City, l’une des dernières mégapoles laissées dans un monde dévasté par des guerres catastrophiques et des effondrements politiques. Fortifiée et impénétrable, c’est une ville utopique dont les habitants vivent heureux sous la surveillance et le contrôle d’une IA bienveillante, du moins en apparence.

“Beyond a Steel Sky” est une aventure pleine de surprises, un thriller dramatique et cyberpunk dans lequel les puzzles sont à la base d’une narration bien entretenue, dans un monde dynamique capable de répondre aux actions du joueur, qui peuvent le renverser.

L’aventure se déroule dans un univers qui évolue également selon nos actions, peuplé de personnages obstinés, motivés par des décisions que le joueur peut remettre en cause. Grâce à un outil de piratage, de nombreuses solutions possibles émergent des différents choix du joueur.

Votre tâche sera de démasquer une sombre conspiration et de vaincre un antagoniste terrifiant. Le jeu explore des thèmes contemporains tels que le contrôle social, l’intelligence artificielle et la surveillance totale.

Beyond a Steel Sky est disponible pour les abonnés d’Apple Arcade.