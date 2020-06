watchOS 7 apporte d’importantes améliorations à l’Apple Watch, notamment la surveillance du sommeil, de nouveaux types d’entraînement et plus encore. Ce qu’Apple n’a pas mentionné, c’est que la prochaine mise à jour de l’Apple Watch ajoute également la prise en charge de FairPlay. Cette technologie permet la diffusion en continu de contenu protégé par DRM.

FairPlay n’est pas nouveau pour Apple, car il est largement adopté sur iOS, macOS et tvOS. Il permet aux applications d’offrir de la musique et des vidéos cryptées, empêchant le contenu d’être facilement enregistré et répliqué. Cette prise en charge sera également disponible sur watchOS 7, comme confirmé dans une session WWDC. Cela signifie que les développeurs pourront créer des applications de streaming audio avec du contenu protégé par DRM pour Apple Watch.

Le meilleur exemple d’applications qui peuvent bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité sont les applications musicales. Elles pourront offrir un streaming complet de chansons sur Apple Watch sans se soucier de la protection DRM. À l’avenir, il est probable que nous ayons plusieurs applications de streaming autonomes comme Spotify disponibles sur watchOS.

Apple ajoute également la prise en charge du codec xHE-AAC dans watchOS 7. Ainsi, les fichiers audio seront plus petits tout en conservant la même qualité que le codec AAC standard. Au final, cela améliorera le streaming audio sur une connexion Internet lente.

Pour plus de détails sur les actualités de streaming audio pour Apple Watch, jetez un œil à la session WWDC ici.