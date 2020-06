Michael Hawley, dont le nom est célèbre dans le monde Apple parce qu’il a aidé Steve Jobs à écrire son célèbre discours à l’Université de Stanford, est décédé d’un cancer à l’âge de 58 ans.

Comme le note le New York Times,, Hawley a été l’un des pionniers conceptuels de l’Internet des objets, qui constitue la base de la technologie de la maison intelligente. Michael Hawley a également partagé une maison avec Steve Jobs et a passé six ans chez NeXT. Après avoir aidé à écrire le discours de Steve, il a fait la même chose plus tard pour le co-fondateur de Google, Larry Page, qui a prononcé un discours à l’Université du Michigan.

« Au dos du dernier numéro, il y avait une photo d’une route de campagne à l’aube, le type de route sur laquelle vous pourriez faire de l’auto-stop si vous étiez aventureux.

C’était le message d’adieu. Restez affamés. Restez fous. Je l’ai toujours souhaité. Et maintenant, pour vous qui êtes sur le point d’obtenir votre diplôme, je vous le souhaite.

Restez affamés. Restez fous. »