Apple a introduit un nouveau système de notification de serveur dans l’application qui permet aux développeurs de savoir quand un client demande et reçoit un remboursement pour un achat dans l’application, afin qu’ils puissent prendre les mesures appropriées telles que la révocation de l’article acheté.

À ce jour, les développeurs n’ont pas été impliqués dans le processus de remboursement d’Apple, qui a été géré directement par la société. Avant cette nouvelle, lorsqu’un utilisateur demandait ou recevait un remboursement pour un achat via l’application, les développeurs n’étaient pas informés, ce qui conduisait à des situations où les clients pouvaient obtenir un remboursement pour un achat sans perdre le produit acheté.

Cette situation a également causé des problèmes avec le support client. En effet, il n’y avait pas de communication claire entre Apple et le développeur concernant les achats intégrés.

À partir d’aujourd’hui, lorsqu’un client reçoit un remboursement pour un achat via l’application, les développeurs reçoivent une notification du serveur et des reçus mis à jour avec les transactions annulées. À partir de là, le développeur peut informer le client du remboursement et prendre les mesures appropriées pour supprimer le contenu.

Apple dit que ces changements donneront aux développeurs un plus grand contrôle sur les interactions avec les clients, le rendant plus équitable pour toutes les personnes impliquées et protégeant l’économie de l’application. Apple estime que le système de notification clarifiera également aux utilisateurs qui ont utilisé les remboursements qu’il y a des répercussions sur le fait que les articles ne peuvent pas être conservés.

Le système de notification de remboursement d’Apple est actif pour les développeurs à partir d’aujourd’hui et plus de détails sont disponibles dans la session “Quoi de neuf avec les achats intégrés” disponible sur le site Web des développeurs Apple.