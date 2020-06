En 2019, Apple a présenté un ensemble de symboles configurables et une application macOS appelée SF Symbol. Aujourd’hui, la société a publié la deuxième version de l’application avec plus de 750 nouveaux symboles et autres nouvelles.

SF Symbols 2 comprend 750 nouveaux symboles configurables, conçus pour s’intégrer à la police système Apple (San Francisco). Les symboles peuvent être utilisés sur iOS 14, watchOS 7, macOS Big Sur et tvOS 14.

Voici les annonces d’Apple :

« SF Symbols 2 comprend plus de 750 nouveaux symboles, y compris des appareils, des symboles de santé, des symboles de transport et plus encore. Ces nouveaux symboles sont disponibles dans les applications qui exécutent les versions bêta d’iOS 14, iPadOS 14 ou macOS Big Sur.

Avec les symboles multicolores, vous disposez de plus de 150 symboles préconfigurés et multicolores qui s’adaptent dynamiquement aux couleurs du système de plate-forme Apple.

Avec un alignement optique amélioré, les marges latérales négatives sont désormais prises en charge à la fois nativement et dans les symboles personnalisés, ce qui permet un meilleur contrôle de l’alignement horizontal.

Amélioration de la localisation : nouvelles variantes localisées des symboles à la fois pour les systèmes d’écriture de droite à gauche et pour les symboles spécifiques de l’arabe, du devanagari et de l’hébreu.

Améliorations de l’application : organise les symboles dans des collections personnalisées et affiche les métadonnées des symboles, y compris l’emplacement et la disponibilité du système d’exploitation dans un nouveau panneau d’inspection. »

Apple affirme que certains symboles doivent être utilisés tels quels et fournit une liste de directives et de symboles qui ne peuvent pas être personnalisés. Les développeurs peuvent télécharger l’application Mac depuis ce lien.