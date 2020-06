Pokémon Unite est un nouveau jeu sur le point d’arriver sur iOS, Android et Nintendo Switch qui deviendra rapidement très célèbre.

Pour l’heure, la date officielle de lancement n’est pas encore connue. Toutefois, il n’est pas exclu que sa sortie soit toute proche.

Pokémon Unite a été développé par TiMi Studios de Tecent qui a déjà remporté de grands succès tels que Honor of Kings et le dernier Call of Duty: Mobile. Compte tenu du savoir-faire de l’entreprise, le nouveau jeu Pokémon promet d’être un très bon titre.

La dynamique du jeu suivra celle observée avec les titres MOBA tels que League of Legends, un format très réussi. Des équipes de cinq joueurs s’affronteront pour remporter la victoire. Après chaque victoire, vous avancerez de niveau et augmenterez ainsi la difficulté du jeu. Les joueurs eux-mêmes joueront avec un Pokémon qui combattra en utilisant leurs mouvements habituels évoluant en fonction des batailles jouées.

Il n’y a pas plus de détails sur les mécanismes du jeu, mais nous sommes sûrs que Pokémon Unite offrira des heures de divertissement. Le jeu sera distribué gratuitement sur iOS, Android et Switch. Les joueurs pourront probablement acheter des packages supplémentaires pour étendre ou passer d’un niveau à l’autre plus rapidement.

En attendant son lancement, vous pouvez déjà jeter un œil sur la première bande-annonce du nouveau Pokémon Unite :

Il reste à voir si, comme Pokémon Go, le nouveau Unite deviendra également un nouveau phénomène.