Apple ferme sept de ses magasins situés dans la région de Houston, au Texas, alors que le nombre d’infections du COVID-19 dans l’État continue d’augmenter.

La semaine dernière, Apple a fermé des magasins en Floride, en Arizona, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud, sans divulguer de détails sur la date de leur réouverture. Au Texas, les magasins suivants fermeront leurs portes le 25 juin : Highland Village, First Colony Mall, Houston Galleria, Memorial City, Willowbrook Mall, Baybrook et Woodlands.

Apple a commencé à rouvrir des magasins aux États-Unis en mai, atteignant environ 150 des 271 magasins aux États-Unis. Malheureusement, les cas de coronavirus grimpent dans certaines régions du pays. Apple a donc décidé de fermer des magasins dans les zones touchées.

Les décisions d’Apple de fermer ou de rouvrir des magasins sont basées sur l’évaluation des données, telles que les cas locaux, les tendances à court et à long terme, et l’aide des autorités sanitaires nationales et locales. Lors de la réouverture des magasins, Deirdre O’Brien a averti qu’Apple n’hésiterait pas à fermer à nouveau les magasins si les cas de coronavirus augmentaient.

Dans les magasins qui ont été rouverts, Apple met en œuvre des mesures de sécurité qui incluent des masques obligatoires, une distance sociale, un nettoyage fréquent, des contrôles de température et plus encore. Dans certains endroits, les magasins ne sont ouverts que pour les réparations ou la collecte. D’autres sont ouverts mais avec un nombre limité de personnes autorisées à entrer en même temps.