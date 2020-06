Avec iOS 14, Apple Music va encore plus loin grâce à une série de petites mais importantes nouveautés.

Tout d’abord, Apple Music prend en charge les nouvelles fonctionnalités des widgets iOS 14. L’application Musique propose un widget qui inclut des albums et des listes de lecture récemment lus. Vous pouvez toucher le widget pour démarrer l’application Musique et commencer à lire la musique affichée. Seulement, il n’est pas possible d’interagir directement sur le widget. En effet, l’API iOS 14 ne prend actuellement en charge aucune action.

L’application Musique est également compatible avec les nouvelles améliorations des AirPods. Cela comprend la commutation automatique des écouteurs qui peuvent régler les fréquences audio en fonction de la capacité auditive d’un utilisateur.

Quant à l’application proprement dite, l’onglet “Pour vous” a été remplacé par “Découvrir”. L’un des problèmes de la section a toujours été de montrer des suggestions pas à la hauteur de celles présentes, par exemple sur Spotify. iOS 14 devrait améliorer cet aspect, en essayant de présenter à l’utilisateur de nouvelles chansons et albums en fonction de ses goûts et de diverses situations. L’onglet présente également de nouvelles recommandations basées sur l’humeur (Relaxation, Fitness, Energie positive, etc …) et les artistes que nous apprécions le plus (Friend Mix, New Music Mix).

Dans l’onglet “Listen Now”, maintenant en première position dans la barre inférieure au lieu de Library, nous aurons de nouvelles affiches et d’autres petites améliorations graphiques.

Une autre nouveauté importante est la lecture automatique. Lorsque le nouveau bouton ” ∞ ” est actif pendant l’écoute d’une liste de lecture ou d’une chanson, à la fin de la même Apple Music démarrera automatiquement d’autres chansons afin d’offrir une lecture de musique continue. L’application choisira des chansons similaires à celles que nous écoutions. La fonction est active par défaut et est une sorte de raccourci par rapport à la station radio.

L’onglet de recherche Apple Music dans iOS 14 a été repensé. Maintenant, les catégories les plus populaires et préférées sont mises en évidence par l’utilisateur, avant même que le texte ne soit tapé. Les résultats de l’auto-complétion sont encore plus riches qu’auparavant et s’exécutent plus rapidement. Toute recherche affiche les meilleurs résultats qui combinent des chansons, des artistes et des listes de lecture en une seule liste.

Apple a également facilité la recherche dans votre bibliothèque. Dans n’importe quel onglet de la bibliothèque, vous pouvez maintenant faire défiler vers le bas pour afficher un champ de recherche contextuelle. Cela vous permet de trouver rapidement l’artiste ou l’album que vous cherchiez.