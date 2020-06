Apple a montré quelques changements que nous verrons dans les options de récupération sur Mac avec l’architecture Apple Silicon ARM.

Parmi les nouveautés, il y aura un nouvel écran avec des options de récupération de macOS, ainsi que la dépréciation du mode disque cible.

Actuellement, vous pouvez accéder à diverses fonctionnalités de récupération de macOS au démarrage du système. Seulement, chacune d’elles nécessite une combinaison de touches différente. Par exemple, vous devez maintenir Command-R enfoncé pour le mode de récupération ou supprimer la NVRAM tout en maintenant enfoncée Option – Commande – P – R. À partir des Mac Apple basés sur Silicon, Apple simplifiera ce processus.

Dans une session de la WWDC intitulée “Explore the New System Architecture of Apple Silicon Macs“, Apple a expliqué que les utilisateurs pourront accéder aux options de récupération de macOS simplement en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé au démarrage du Mac. À l’intérieur, cette nouveauté présentera un écran qui vous permettra d’accéder à des options de récupération supplémentaires, en plus des touches classiques pour démarrer macOS normalement ou éteindre l’ordinateur.

Apple annonce ensuite que les Mac ARM n’auront plus le mode Target Disk. Il sera remplacé par la fonction Sharing Mode. Cela signifie qu’au lieu de transformer votre Mac en un disque dur externe, le mode Partage le transformera en un partage de fichiers réseau SMB qui vous permettra d’accéder aux données après l’authentification.

Ces Mac auront également plus de sécurité au démarrage. Chaque volume de démarrage peut être réglé sur un mode de sécurité différent. C’est-à-dire une protection complète (par défaut) ou une protection réduite. Cela signifie que les disques externes pourront démarrer sans réduire la sécurité.

En mode de sécurité réduite, vous pouvez démarrer n’importe quelle version prise en charge de macOS. Et ce même si Apple ne la signe plus. Et si une application ou un accessoire sur lequel vous comptez utilise une extension de noyau tierce pour activer la fonctionnalité, vous devrez utiliser ce mode.

Enfin, le Mac Apple Silicon comprendra une nouvelle zone de récupération du système. Elle proposera une version simple de macOS avec prise en charge de la réinstallation ou de la récupération de macOS.