Apple a commandé la production d’une nouvelle série de huit épisodes, intitulée “The Afterparty”, qui fera ses débuts sur Apple TV+ en 2021.

The Afterparty est une comédie sur le thème du meurtre et du mystère dirigée par Chris Miller et Phil Lord. Ces derniers sont responsables de films comme “Tempête de boulettes géantes ” et “21 Jump Street”, ainsi que de la série “The Last Man on Earth” de Fox. Chris Miller assume le rôle de créateur, showrunner et producteur exécutif. Phil Lord, quant à lui, sera producteur exécutif par l’intermédiaire de leur société de production Lord Miller.

L’histoire se déroule dans une fête organisée pour une réunion post-secondaire. Chaque épisode se concentrera sur une réinterprétation de la même nuit racontée du point de vue d’un personnage différent et utilisera un format visuel et un genre de film uniques à combiner avec la personnalité du narrateur.

The Afterparty est donc attendu en 2021 sur Apple TV+.