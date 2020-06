Apple a publié la première bande-annonce officielle de la nouvelle série “Little Voice” qui arrivera sur Apple TV+ en juillet.

La bande-annonce montre l’excellent travail accompli avec cette nouvelle série dramatique. Brittany O ‘Grady (Star, Black Christmas) jouera le rôle de Bess King, définie comme “une artiste avec un talent unique qui lutte pour réaliser ses rêves” alors qu’elle navigue entre “refus, amour et problèmes familiaux compliqués”. La série aura des épisodes d’environ une demi-heure. Elle se concentrera sur la “musicalité diversifiée” de New York.

Little Voice proposera de la musique originale de l’auteure-compositrice-interprète Sara Bareilles, nominée aux Grammy, Emmy et Tony Award et produite par J.J. Abrams (Star Trek). Colton Ryan (The Social Ones), Shalini Bathina (Goodbye Blue Sky), Phillip Johnson Richardson (Chicago P.D.), Chuck Cooper (Boy Wonder) et Kevin Valdez sont quelques-uns des acteurs que nous verrons dans la série.

Little Voice sera diffusé sur Apple TV+ à compter du 10 juillet.