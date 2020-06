Tim Cook a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec le choix du président des États-Unis de suspendre les visas de travail des immigrants. Les PDG de Google, YouTube et Tesla ont également fait connaître leurs mécontentements.

Lundi, le président Donald Trump a signé un décret portant sur la suspension des visas de travail des étrangers. L’ordonnance comprend également le visa L-1, qui permet aux entreprises de transférer du personnel de l’étranger aux États-Unis, et le visa H-1B, qui permet aux entreprises d’embaucher des travailleurs diplômés dans des professions spécialisées.

Tim Cook a condamné la décision de Trump sur Twitter, affirmant que la diversité est une qualité positive plutôt qu’un obstacle à surmonter.

Like Apple, this nation of immigrants has always found strength in our diversity, and hope in the enduring promise of the American Dream. There is no new prosperity without both. Deeply disappointed by this proclamation. — Tim Cook (@tim_cook) June 23, 2020

Tim Cook n’était pas le seul à s’élever publiquement contre les nouvelles restrictions de visa. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a également condamné le décret de Trump.

Immigration has contributed immensely to America’s economic success, making it a global leader in tech, and also Google the company it is today. Disappointed by today’s proclamation – we’ll continue to stand with immigrants and work to expand opportunity for all. — Sundar Pichai (@sundarpichai) June 22, 2020

La CNBC souligne que, selon le Migration Policy Institute, près de 219 000 travailleurs pourraient être empêchés d’entrer et de travailler aux États-Unis. Les géants de la technologie comptent souvent sur le programme H-1B, qui permet à 85 000 « spécialistes » de déménager aux États-Unis avec leur famille.

En 2019, Amazon a reçu plus de visas H-1B que toute autre entreprise aux États-Unis, à tel point qu’un porte-parole de l’entreprise a évoqué cette situation :

« Bloquer l’entrée de professionnels hautement qualifiés dans le pays qui peuvent contribuer à la reprise économique américaine met en péril la compétitivité mondiale américaine. »

En octobre 2019, Tim Cook, en collaboration avec le vice-président principal d’Apple Deirdre O’Brien, a présenté un exposé à la Cour suprême à l’appui de la conservation du programme d’action différée pour les arrivées d’enfants. Toujours au cours du même mois, Cook a continué d’exhorter le Sénat américain à adopter la Fairness for High-Skilled Immigrants Act, déclarant que « les immigrants rendent ce pays plus fort et notre économie plus dynamique ».