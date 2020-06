iOS 14 fera aussi des heureux chez les propriétaires d’iPhone plus anciens tels que les modèles XR, XS et XS Max. En effet, ces derniers bénéficieront d’options jusqu’alors réservées aux iPhone 11/Pro/Max.

En haut de l’app Photo, vous trouverez désormais la petite flèche raccourcis donnant accès au menu des réglages en bas. Jusqu’ici, les anciens iPhone n’avaient pas cette option, c’est maintenant le cas.

Une autre nouveauté concerne l’arrivée d’un mode qui permet de régler l’exposition à l’aide d’une petite réglette. Celle-ci s’affichera dès lors que vous appuyez sur l’icône ” ± ” présente dans le menu en bas cité plus haut. Depuis cette réglette, vous aurez la possibilité d’ajuster l’exposition entre -2 et +2. Cette fonction vient s’ajouter au réglage de l’exposition qui s’affiche quand vous faites une tap sur l’écran. Notez que cette nouveauté est disponible sur les iPhone XR/XS/XS Max et iPhone 11/Pro/Max.

Ensuite, on retrouve de nouveaux raccourcis pour les iPhone 11, en haut à droite, pour changer le mode vidéo. Vous pourrez ainsi passer plus rapidement de la 4K/60 à la 4K/30 ou encore au 1080p/60, ainsi de suite. C’est simple et très efficace. Et la petite LED verte, c’est ni plis ni moins qu’un témoin indiquant que la caméra est active. D’ailleurs, cette même LED s’affichera dans toutes les applications où le micro, ou la caméra, sera activé.

Pour le mode nuit, Apple a également ajouté un moyen de réussir plus facilement vos photos dans le noir. La croix jaune ci-dessous vient aide à l’utilisateur qui doit la superposer au mieux sur la croix blanche. Grâce au gyroscope, il suffit de bouger l’iPhone pour parvenir à la faire bouger, jusqu’à ce que les deux croix soient alignées. Avec cette méthode, si elle est bien utilisée, vous pouvez obtenir des clichés plus nets en mode nuit.

L’appareil photo se dote maintenant d’un mode miroir pour la caméra en façade. Grâce à lui, vous pouvez inverser le rendu photo. Ci-dessous, on voit clairement que le texte est à l’envers.

Cette option est disponible dans l’app Réglages > Appareil photo > Mise en miroir de la caméra avant. Vous pouvez la désactiver à tout moment à cet endroit.

Dans le même menu, on note également un nouveau réglage « Donner la priorité à la prise de photo rapide ». Comme l’explique Apple, cette fonction permet d’adapter la qualité de l’image dès lors que vous faites des captures rapides.

Nous avons aussi remarqué que la prise photo était nettement plus rapide. Apple parle d’ailleurs d’une amélioration de 90% avec un maximum de 4 images par seconde. D’après nos tests, le résultat est au rendez-vous. On peut espérer encore mieux d’ici la version finale cet automne. Pour l’heure, nous en sommes qu’à la première bêta d’iOS 14, qui tourne plus bien.

Pour finir, Apple prévient que la reconnaissance des codes QR s’améliore. Désormais, l’appareil photo aura la possibilité de lire plus facilement les codes QR de petites tailles ou encore quand ils sont sur une surface arrondie. Voilà de petites améliorations qui seront là aussi très appréciées des utilisateurs.