Les utilisateurs Mac qui s’appuient sur un logiciel de virtualisation Windows seront confrontés à des problèmes lorsque Apple passera au Mac ARM. En effet, le logiciel de traduction Rosetta Intel-ARM ne prend pas en charge les applications de machine virtuelle.

Apple a décrit les limites de Rosetta 2 dans un document pour développeur publié cette semaine sur son site Web, notant que bien que l’outil puisse traduire “la plupart” des applications basées sur Intel, il ne peut pas faire de même pour les applications de machine virtuelle qui virtualisent les plates-formes informatiques x86_64. Les applications de virtualisation x86_64 les plus populaires incluent les produits Parallels et VMWare qui virtualisent les environnements Windows. Rosetta est également incapable de traduire les extensions du noyau.

Rosetta est une fonctionnalité clé qui aidera Apple et les développeurs à passer des Mac à processeur Intel aux Mac à processeur ARM. Le logiciel traduit les applications contenant des instructions x86_64 pour l’Apple Silicon, qui utilise un ensemble d’instructions arm64. L’implémentation de cette fonctionnalité donne aux développeurs le temps de créer un binaire universel pour leurs applications, mais comme le note Apple, Rosetta pourrait ralentir et ne pas remplacer les applications natives. Il n’est pas clair si un logiciel de virtualisation travaille déjà sur une solution pour permettre aux utilisateurs de virtualiser Windows même sur Mac ARM.

En plus des restrictions x86 de Rosetta, Boot Camp ne sera plus disponible pour une utilisation sur Mac ARM. Pour l’instant, l’utilitaire macOS qui permet aux systèmes d’exploitation Windows et Mac de démarrer restera dans macOS Big Sur en tant que fonctionnalité uniquement Intel. Les Mac ARM ne pourront pas accéder à la fonctionnalité et Apple n’a pas annoncé d’alternative pour le moment.

Les premiers Mac ARM devraient arriver plus tard cette année, tandis que la transition complète devrait être terminée d’ici 2022.