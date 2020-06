Depuis des semaines, les rumeurs autour des iPhone 12 n’ont pas arrêté, pas même le temps de la WWDC 2020. Cette fois, c’est le leaker Mr. white qui publie une photo du possible adaptateur secteur de 20W fourni avec les iPhone 12.

Difficile de savoir si cette photo est authentique, ou encore s’il ne s’agit pas d’une imitation chinoise. Il existe en effet de nombreux faux chargeur Apple en circulation en provenance de Chine. Et bien souvent, ils ne tiennent pas dans le temps et ne sont pas aussi efficace que les modèles orignaux. En les utilisant, vous risquez même d’endommager votre appareil.

Dans tous les cas, il est fort possible que cet adaptateur secteur de 20W ne sera réservé qu’aux deux iPhone 12 haut de gamme. Pour rappel, seuls les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max avaient droit au chargeur de 18W, contre 5W pour l’iPhone 11. De fait, on peut s’attendre à ce qu’Apple emprunte la même stratégie cette année.